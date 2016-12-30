У Обамы заявляют, что Трамп может отменить антироссийские санкции

Чиновники нынешней администрации Белого дома считают, что новому американскому лидеру не стоит отменять санкции против РФ

Американские санкции против России могут быть отменены после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа. Об этом говорят представители еще действующей администрации Белого дома, передает УНН со ссылкой на Reuters .

Во время брифинга чиновникам Обамы был задан вопрос, сможет ли Трамп отменить санкции, введенные нынешним президентом.

Один из представителей Белого дома отметил, что новый президент США может разрешить вернуться изгнанным из США российским дипломатам, которых Обама приравнял к сотрудникам российских спецслужб.

"Мы считаем, что это (отменить введенные санкции – ред.) было бы нецелесообразно", – сообщил представитель администрации Обамы.

Другой чиновник согласился, что веденные санкции не стоит "ворошить".

"Гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом нет особо много смысла", – считает представитель Белого дома.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

В свою очередь в Кремле выразили сожаление в связи с действиями США и заявили, что Москва даст адекватный ответ на новые санкции, введенные против России.