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В правительстве Польши прокомментировали публикацию секретного документа по Украине и РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7912/44_main.1484667899.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/44_tn.1484667899.jpg Мир По словам Беаты Кемпа, в этой ситуации Дональд Туск посмотреть в глаза украинцам и признать, что Варшава планировала переориентироваться на Москву

В правительстве Польши прокомментировали публикацию секретного документа по Украине и РФ

Сегодня, 13:44

По словам Беаты Кемпа, в этой ситуации Дональд Туск посмотреть в глаза украинцам и признать, что Варшава планировала переориентироваться на Москву

Дональд Туск. Фото: gazeta.lviv.ua
Дональд Туск. Фото: gazeta.lviv.ua

Предыдущая польская власть, партия "Гражданская платформа" (РО) и ее бывший лидер, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск еще в 2008 году начали переход от проукраинской к пророссийской политике. Следовательно, экс-премьер, нынешний президент Европейского Совета Дональд Туск должен это признать перед украинцами. Об этом в эфире телеканала tvp.info заявила во вторник глава канцелярии польского премьера Беата Кемпа, комментируя обнародование рассекреченного документа МИД Польши от 2008 года, передает "Укринформ".

"Те документы много говорят о том, каким был подход тогдашней власти, в первую очередь, к политике относительно нашего восточного соседа. Хорошо сделал министр Ващиковский, публикуя это письмо... В этой ситуации надо украинцам посмотреть в глаза, и это должен сделать Дональд Туск", – заявила Кемпа.

На вопрос ведущего, польская ли сторона "обманула Украину", глава канцелярии Совета министров РП ответила: "Я считаю, что так могло быть".

Ранее МИД Польши обнародовало документ "Тезисы о политике РП в отношении России и Украины", подготовленный 4 марта 2008 года в Восточном департаменте внешнеполитического ведомства Польши для тогдашнего главы МИД Радослава Сикорского, который министр рекомендовал для главы правительства.

В нем предлагалось польскому правительству "оживить" диалог с Россией, учитывая экономические интересы и общность культурных и интеллектуальных интересов Варшавы и Москвы, которая является "большой политической ценностью для Польши". В документе отмечалось, что для Запада Россия является важным союзником в борьбе с исламским терроризмом, а также "большим хранилищем ресурсов, которые могут значительно экономически поддержать западный мир".

В документе также предлагалось использовать "реалистичный" и "дружественно-критический" подход в отношении Украины.

Комментируя обнародование этого документа, нынешний глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что эта работа стала "началом отхода от проукраинской политики (Польшы. – Ред.) в пользу пророссийской".
россия, Польша, Украина, туск, Ващиковский

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