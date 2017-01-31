У Путина отказались комментировать скандальные решения Трампа

Сегодня, 12:46

По словам Песков, Москва исходит из того настроя, который был изложен в ходе недавнего телефонного разговора

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС
Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Кремль не намерен давать какие-либо оценки действиям президента США Дональда Трампа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В данном случае не нам давать какие-то квалификации президенту США. Опять же, это внутреннее дело Америки. Мы пока исходим из того настроя, который был изложен в ходе недавнего телефонного разговора, что вызывает у нас удовлетворение", – сказал Песков.

Напомним, по сообщению Белого дома, телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина стал важным началом для улучшения отношений между странами. "Удачный разговор стал важным стартовым шагом в направлении улучшения отношений между США и Россией, которые необходимо исправить", – говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Разговор длился около часа, велся вокруг тем, связанных с взаимным сотрудничеством по борьбе с "Исламским государством", а также с усилиями по достижению мира, включая ситуацию в Сирии", – сообщается в заявлении. Трамп и Путин надеются, что стороны смогут быстро перейти к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Путин и Трамп не говорили об отмене санкций.

Как известно, большой резонанс вызвал указ президента США Дональда Трампа о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских – на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен.
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