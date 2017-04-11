У Путина отказались подтвердить совместное заявление РФ, Ирана и Хезболлы по Сирии

Вчера, 22:20

Песков сказал, что Кремлю ничего не известно об этом заявлении и подтвердить его он не может

Дмитрий Песков, фото АиФ
Дмитрий Песков, фото АиФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ничего не знают о заявлении совместного командного центра России, Ирана и отрядов шиитского ополчения, поддерживающих режим Башара Асада о готовности применить силу к "любому агрессору", передает "Новое время".

Накануне это заявление распространило агентство Reuters со ссылкой на публикацию в издании "Илам аль-Харби".

"Если Америка что-то и осуществляет в Сирии, то это переход за все красные линии. С сегодняшнего дня мы будем отвечать силой любому агрессору и реагировать на любой переход за красные линии, кто бы этот переход ни совершал. И Америка знает, что ответить мы можем достойно", – говорилось в заявлении.

На просьбу прокомментировать это заявление Песков сказал, что "нам неизвестно, подтвердить не можем". Он добавил, что не понимает, "откуда взялись эти анонимные источники".

Это заявление было опубликовано агентством на фоне переговоров президента России Владимира Путина и иранского лидера Хасана Роухани. Оба лидера заявили, что агрессивные действия США против Сирии недопустимы и нарушают международное право, а также призвали к объективному расследованию химической атаки в провинции Идлиб. США возлагают ответственность за эту атаку на режим Башара Асада.

Седьмого апреля ВМФ США выпустили 59 ракет "Томагавк" по сирийской военной базе и нанесли первый целенаправленный удар по силам сирийского президента Башара Асада. По мнению Пентагона, именно с этой базы вылетели самолеты, нанесшие удар химическим оружием по Идлибу.
россия, Иран, Сирия, США, песков
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