У Путина отреагировали на санкции ЕС против Крыма

В Кремле считают, что ограничительные меры наносят вред и тем странам, которые их вводят

Россия возмущена продлением Евросоюзом санкций против оккупированного Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В России считают санкции Запада в отношении полуострова нелегитимными.

"Традиционно негативная (позиция), мы по-прежнему не согласны с этими санкциями. Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами", — сказал Песков.

Как сегодня стало известно, Европейский союз "наказал" оккупированные Крым и город Севастополь продлением санкций еще на год за незаконную аннексию полуострова Россией.

Напомним, главы государств и правительств стран-членов Евросоюза на саммите 22-23 июня в Брюсселе рассмотрят вопрос продления секторальных экономических ограничительных мер против России.