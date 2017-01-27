У Путина отреагировали на слухи о снятии Трампом санкций с РФ

Сегодня, 16:04

Москва не может сделать вывод по данной теме, так как информация из СМИ не подтверждена

Дмитрий Песков. Фото: news-front.info
Дмитрий Песков. Фото: news-front.info

В Кремле ничего не знают по поводу слухов о том, что якобы в Белом доме существует указ президента США Дональда Трампа о снятии санкций с России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

По его словам, данная информация не имеет подтверждения и обезличена.

"Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности", – сказал Песков журналистам, комментируя соответствующую информацию в СМИ.

Напомним, как сообщал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье, в Белом доме якобы есть распоряжение президента США Дональда Трампа о снятии с России санкций.

Ранее же Дональд Трамп в интервью британской газете Times заявлял, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
США, трамп, песков, санкции, рф

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