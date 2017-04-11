У Путина отреагировали на слухи о влиянии Иванки Трамп на удар по Сирии

Семейные отношения в чете Трампов — это не вопрос Кремля, сказал Песков

В Кремле отказались комментировать информацию о том, что якобы дочь президента США Иванка Трамп оказала влияние на ракетный удар по Сирии, передает "РИА Новости".

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в данном случае это не вопрос Кремля, так как Россия не вмешивается в семейные дела лидеров других государств.

"Семейные отношения в чете Трампов — это не вопрос Кремля. Кремль очень внимательно относится к тому, чтобы никоим образом не вмешиваться во внутренние дела других государств, а тем более в семейное дело лидеров других государств. Я всегда признателен за адекватное проявление взаимности в этом вопросе к другим странам", – сказал Песков.

После атаки по Сирии, дочь американского президента Иванка написала, что гордится отцом, приказавшим нанести ракетные удары по Сирии.

В свою очередь сын американского лидера Эрик Трамп заявил, что Иванка повлияла на решение своего отца нанести ракетный удар по Сирии. Однако он уточнил, что Президент США не действовал импульсивно и его позиция по ракетному удару была взвешенной.

Напомним, 7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.