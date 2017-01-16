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У Путина ответили на предложение Трампа снять санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений http://www.segodnya.ua/img/article/7885/90_main.1484563609.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/90_tn.1484563609.jpg Мир По словам Пескова, для российского государства снятие санкций не является главной целью

У Путина ответили на предложение Трампа снять санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений

Сегодня, 12:33

По словам Пескова, для российского государства снятие санкций не является главной целью

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле заявили, что переговоры по сокращению ядерного оружия c США не ведутся, и РФ не планирует обсуждать снятие санкций. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется, как вы знаете", – сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли РФ возможность сокращения ядерного оружия.

Говоря о возможном снятии санкций с РФ взамен сокращения ядерного оружия, Песков сказал: "Давайте наберемся терпения, дождемся вступления господина Трампа в должность, и потом будем давать оценки тем или иным инициативам".

При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что для российского государства снятие санкций не является главной целью.

"Он (Путин) несколько раз повторял, что санкции – не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане нашего общения с зарубежными партнерами. Россия не была инициатором введения этих рестрикций, и Россия не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов", – подчеркнул он.

Ранее председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что сокращение ядерного вооружения России нужно увязать с ядерными потенциалами других стран и развитием иных видов вооружения.

Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
США, трамп, песков, ядерное оружие, санкции

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Источник:

УНИАН

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