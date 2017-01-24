У Путина ответили на размещение Китаем баллистических ракет у границы с РФ

По словам Пескова, военное строительство в Китае Москва не воспринимает как угрозу

Москва не воспринимает как угрозу размещение Китаем межконтинентальных баллистических ракет недалеко от границы с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация (о размещении межконтинентальных баллистических ракет близ границ РФ) соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", – заявил Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Китай "является нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане". "Мы дорожим нашими отношениями", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай разместил наиболее совершенные баллистические ракеты собственной разработки в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тыс. км.