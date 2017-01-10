У Путина ответили на решение США расширить "список Магнитского"

Песков не смог сказать, последуют ли ответные действия со стороны Москвы на эти санкции

Расширение Вашингтоном "списка Магнитского" является очередным шагом США в сторону рукотворной деградации двусторонних отношений с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это дополнительные шаги по рукотворной деградации наших отношений", – сказал представитель Кремля, комментируя расширение "списка Магнитского".

Он добавил, что не может сейчас сказать, последуют ли ответные действия со стороны Москвы на эти санкции.

Ранее в понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Как отмечается, в Великобритании обсуждают законопроект, аналогичный закону Магнитского в Соединенных Штатах, который позволяет судам вводить визовые запреты и замораживать активы чиновников РФ.