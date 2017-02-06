У Путина ответили на слова Трампа об Иране

По словам Пескова, Москва и Тегеран имеют добрые партнерские отношения и дорожат ими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что Иран является "террористическим государством номер один".

"Мы не согласны с такой постановкой вопроса", – заявил Песков.

По его словам, Москва и Тегеран имеют добрые партнерские отношения и дорожат ими. Он отметил, что Москва сожалеет в связи с принятием США новых санкций в отношении Ирана.

Песков подчеркнул, что позиции Москвы и Вашингтона диаметрально расходятся по ряду вопросов международной и региональной политики.

"Это вместе с тем не может и не должно являться препятствием для выстраивания нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США", – добавил он.

Напомним, Трамп в интервью одному из американских телеканалов назвал Иран террористическим государством номер один. Он также раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за ядерное соглашение с Тегераном.