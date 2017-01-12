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У Путина ответили на заявление Тиллерсона по Крыму http://www.segodnya.ua/img/article/7876/24_main.1484222983.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/24_tn.1484222983.jpg Мир По словам Пескова, Кремль позицию Тиллерсона принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса

У Путина ответили на заявление Тиллерсона по Крыму

Сегодня, 14:06

По словам Пескова, Кремль позицию Тиллерсона принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса

Дмитрий Песков, фото news-front.info
Дмитрий Песков, фото news-front.info

Кремль принял к сведению позицию кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Крыму, но с ней не согласен. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Тиллерсона о том, что признание Крыма частью России возможно только с учетом интересов Украины.

"Мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию", – сказал Песков.

Он добавил, что Кремль позицию Тиллерсона "принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса".

Как известно, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате заявил, что администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.
россия, США, Крым, песков, Тиллерсон

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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