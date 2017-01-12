У Путина ответили на заявление Тиллерсона по Крыму

По словам Пескова, Кремль позицию Тиллерсона принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса

Кремль принял к сведению позицию кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Крыму, но с ней не согласен. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Тиллерсона о том, что признание Крыма частью России возможно только с учетом интересов Украины.

"Мы не согласны с такими формулировками и будем аргументированно объяснять свою позицию", – сказал Песков.

Он добавил, что Кремль позицию Тиллерсона "принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса".

Как известно, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате заявил, что администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.