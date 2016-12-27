У Путина похвалили Додона за антинатовское решение

По словам Рогозина, теперь Минобороны Молдовы очищено от "румынского гигиениста"

Вице-премьер-министр России, специальный представитель президента РФ по приднестровскому региону Дмитрий Рогозин приветствует увольнение Анатола Шалару с должности министра обороны Молдовы. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Минобороны Молдовы очищено от румынского гигиениста", – написал Рогозин.

Как известно президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об отставке Анатола Шалару с должности министра обороны. "Этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что согласно Конституции мы являемся нейтральной страной", – заявил Додон.

Президент Молдовы подчеркнул, что такие вещи несовместимы с обязанностями действующего министра обороны суверенного государства.

Напомним, после вступления Игоря Додона в должность президента Молдовы, с резиденции главы государства убрали флаг Европейского Союза.