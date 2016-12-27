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У Путина похвалили Додона за антинатовское решение http://www.segodnya.ua/img/article/7835/55_main.1482842258.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/55_tn.1482842258.jpg Мир По словам Рогозина, теперь Минобороны Молдовы очищено от "румынского гигиениста"

У Путина похвалили Додона за антинатовское решение

Вчера, 14:32

По словам Рогозина, теперь Минобороны Молдовы очищено от "румынского гигиениста"

Рогозин. Фото: соцсети
Рогозин. Фото: соцсети

Вице-премьер-министр России, специальный представитель президента РФ по приднестровскому региону Дмитрий Рогозин приветствует увольнение Анатола Шалару с должности министра обороны Молдовы. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Минобороны Молдовы очищено от румынского гигиениста", – написал Рогозин.

Как известно президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об отставке Анатола Шалару с должности министра обороны. "Этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что согласно Конституции мы являемся нейтральной страной", – заявил Додон.

Президент Молдовы подчеркнул, что такие вещи несовместимы с обязанностями действующего министра обороны суверенного государства.

Напомним, после вступления Игоря Додона в должность президента Молдовы, с резиденции главы государства убрали флаг Европейского Союза.
отставка, Минобороны, Молдова, рогозин, додон

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"Сегодня"

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