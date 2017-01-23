У Путина пояснили, почему не пойдут на сокращение ядерного арсенала
В Кремле считают неуместным увязывать вопрос санкций с сокращением ядерного арсенала
Россия является сторонницей сокращения ядерного потенциала, но справедливого и пропорционального с США, а не в том виде, что предлагает американский президент. Об этом заявил в интервью изданию Вести.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На тезис журналиста о том, что ядерного оружия у России и США столько, что можно раза полтора уничтожить мир, пресс-секретарь Путина ответил: "Гораздо больше".
Он напомнил, что ядерные арсеналы у двух стран разные, поэтому неуместно
"Ядерное разоружение — это концептуальное зонтичное понятие, но оно состоит из огромного количества нюансов, о которых вы говорили. Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны. Они могут привести к нарушению того, что является основополагающим моментом, — это ядерный паритет, ядерное сдерживание. И президент Путин об этом неоднократно говорил. Оно и играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности", – сказал Песков.
Также он отметил, что увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения.
"Наш президент неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой нашей повестки дня. Россия не была инициатором постановки этого вопроса. И она не будет, по словам Путина, инициатором отмены каких-то рестрикций. А что касается в целом зонтичного понятия ядерного разоружения, Россия всегда — и Путин тоже об этом говорил неоднократно — была и остается сторонницей сокращения ядерного оружия. Но справедливого, пропорционального и без нарушения вот этого равновесия", – добавил Песков.
Как сообщалось, избранный президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
В свою очередь в Кремле заявили, что переговоры по сокращению ядерного оружия c США не ведутся, и РФ не планирует обсуждать снятие санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для российского государства снятие санкций не является главной целью.
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