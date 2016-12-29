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У Путина предупредили, что россиян могут отключить от мирового интернета http://www.segodnya.ua/img/article/7842/19_main.1483002514.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/19_tn.1483002514.jpg Мир По словам Клименко, возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета

У Путина предупредили, что россиян могут отключить от мирового интернета

Сегодня, 11:04

По словам Клименко, возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета

Герман Клименко. Фото: tjournal.ru
Герман Клименко. Фото: tjournal.ru

Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета, заявил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко в интервью RT, сообщает "РИА Новости".

Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

Советник президента полагает, что из-за высокой вероятности "тектонических сдвигов в сторону ухудшения" в отношениях с Западом рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.

Клименко отметил, что деятельность обычных пользователей интернета закон контролировать не будет.

Ранее сообщалось, что в России запустили военный интернет.
россия, интернет, рунет, клименко, минкомсвязи

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