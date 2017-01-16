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У Путина прокомментировали возможность встречи с Трампом в Рейкьявике http://www.segodnya.ua/img/article/7886/69_main.1484571190.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/69_tn.1484571190.jpg Мир Песков уточнил, что пока ни каких-либо договоренностей, ни каких-либо наметок или какой-то подготовки к встрече не ведется

У Путина прокомментировали возможность встречи с Трампом в Рейкьявике

Сегодня, 14:50

Песков уточнил, что пока ни каких-либо договоренностей, ни каких-либо наметок или какой-то подготовки к встрече не ведется

Путин. Фото: AFP
Путин. Фото: AFP

Появившаяся в СМИ информация о встрече в Рейкьявике президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все эти сообщения о каких-то предварительных договоренностях относительно встречи не соответствуют действительности", – сказал он.

Песков уточнил, что "пока ни каких-либо договоренностей, ни каких-либо наметок или какой-то подготовки к встрече не ведется, потому что президент и господин Трамп пока это никак не обсуждали".

Ранее в интервью телеканалу ABC пресс-секретарь президента РФ отметил, что встреча Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа должна состояться "чем раньше, тем лучше".

"Можно ожидать, что президент России поздравит господина Трампа с инаугурацией (которая состоится 20 января), это обычная протокольная практика", – сказал он.

"Дальнейшее же (их общение) будет зависеть от них, это их решение", – подчеркнул Песков.

"В любом случае им придется разговаривать", – сказал пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос о том, когда может состояться встреча Путина и Трампа, Песков ответил: "Чем раньше, тем лучше". "Учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений и напряженность, в том числе в общественном мнении двух стран, конечно, лучше всего сесть друг напротив друга и проговорить то, что необходимо", – убежден Песков.

Напомним, ранее издание The Sunday Times сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным максимум через неделю после инаугурации в столице Исландии – Рейкьявике.

Издание утверждало, что планами относительно организации встречи с Путиным в столице Исландии Трамп и члены его команды делились с представителями британской власти.

Главной темой встречи якобы должен был стать вопрос о сокращении ядерного вооружения.
Источник в посольстве РФ в Лондоне подтвердил, что якобы эта встреча уже согласована с Москвой.

Именно в Рейкьявике в 1986 году состоялась встреча Михаила Горбачева и занимавшего тогда пост президента США Рональда Рейгана. На ней обсуждали возможность сокращения стратегических наступательных вооружений.

У Трампа эту информацио опровергли.
США, Путин, трамп, песков, дональд трамп

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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