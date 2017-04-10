У Путина прокомментировали возможность введения новых санкций США против РФ

Песков заявил, что текста документа, предполагающего введение санкций, в Кремле не видели

Кремлю не известно о возможности введения США новых санкций в отношении России. Трудно говорить о какой-то ответной реакции, не зная, о чем идет речь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Да, было заявление постпреда США, но мы пока не слышали о каких-то заявлениях на этот счет президента Трампа или его представителей", – сказал он.

Песков сообщил, что текста документа, предполагающего введение санкций, в Кремле не видели. "Как же мы могли его видеть, если мы не знаем вообще, существует он или нет?", – добавил пресс-секретарь президента.

Пресс-секретарь подчеркнул, что, поскольку Кремлю неизвестно о том, какие санкции могут быть введены и будут ли они ведены вообще, ответ Кремля на них также неизвестен.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл также заявил, что он не исключает введение новых санкций против России, если предложение получит двухпартийную поддержку.