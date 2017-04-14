У Путина прокомментировали возможный конфликт США и КНДР

Сегодня, 17:27

Кремль с обеспокоенностью наблюдает за эскалацией ситуации на Корейском полуострове, сказал Песков

Россия предостерегает стороны конфликта воздержаться от войны. Фото: архив
Россия предостерегает стороны конфликта воздержаться от войны. Фото: архив

Россия призывает Соединенные Штаты Америки и Северную Корею к сдержанности и не предпринимать провокационные шаги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В Москве с большой обеспокоенностью наблюдают за эскалацией напряженности на Корейском полуострове. Мы призываем все страны к сдержанности, предостерегаем страны от каких-либо действий, которые могли бы означать какие-то провокационные шаги", – сказал Песков.

Он отметил, что Россия предпочитает урегулирование северокорейского кризиса политическим путем.

"Конечно, Россия достаточно последовательную позицию занимает по нераспространенческому досье, продолжает занимать эту позицию, продолжает оставаться сторонницей политико-дипломатических методов урегулирования всех кризисов, в том числе и северокорейского", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщалось, США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям. Как заявили чиновники в американской разведке, США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа "Томагавк", сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР.

В Госдепе заявили, что время для ведения долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, ситуация принимает срочный характер.

В свою очередь заместитель главы Министерства иностранных дел КНДР Хан Сон Ель заявил, что военное руководство Северной Кореи готово к войне с американцами.

Так, в Генштабе Северной Кореи даже назвали возможные цели, куда будут наносить удары в ответ на действия американцев.
россия, США, КНДР, песков, рф

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