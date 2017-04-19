У Путина раскритиковали идею ввести санкции против КНДР

Сегодня, 12:59

Песков заявил, что такой шаг будет "бесперспективным"

Дмитрий Песков. Фото: politobzor.net
Дмитрий Песков. Фото: politobzor.net

В Кремле считают, что введение санкций в отношении КНДР – это иррационально и бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никогда не была сторонницей санкционного диалога. Мы считаем это иррациональным и бесперспективным подходом", — сказал Песков, комментируя вопрос о возможных мерах международного воздействия, которые могут быть приемлемыми в отношении Северной Кореи.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной – ракета взорвалась практически сразу после старта.

Накануне в Северной Корее показали видеофильм, имитирующий нанесение ракетного удара по США.
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Источник:

РИА Новости

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