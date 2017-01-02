У России отберут четыре медали Олимпиады в Сочи – СМИ

Россия может лишиться четырех медалей Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках

Награды могут быть отобраны у Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые ранее были временно отстранены вместе с четырьмя другими российскими лыжниками на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

О лишении медалей может быть объявлено уже в январе.

Легков и Вылегжанин завоевали в Сочи "золото" и "серебро" соответственно в масс-старте на 50 км. Также лыжники стали вторыми в составе эстафетной команды России, а Вылегжанин еще завоевал "серебро" в командном спринте.