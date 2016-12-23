У Трампа оказался очень необычный критерий, по которому он набирает сотрудников – СМИ

Как сообщается, у него очень развит эстетический вкус, и если кандидат не выглядит соответствующе, то ничего не выйдет

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от планов назначить на пост американского госсекретаря бывшего постпреда страны при ООН Джона Болтона из-за того, что тот носит усы, пишут в пятницу британские и американские СМИ со ссылкой на источники, близкие миллиардеру.

"Дональду бы не понравились эти усы. Я не могу представить, что кто-то, действительно близкий Дональду, носит бороду, которая бы ему нравилась", – приводят издания слова неназванного источника, попросившего не разглашать свое имя.

"У него (Трампа – Ред.) очень развит эстетический вкус. Ты можешь быть очень квалифицирован для работы, но если ты не выглядишь соответствующе, то ничего не выйдет", – отметил другой неназванный источник, знакомый с внутренними обсуждениями переходной команды Трампа.

Не отрицает важности внешнего вида при работе с избранным президентом США и представитель Трампа Джейсон Миллер: "Внешний вид очень важен, потому что ты представляешь Америку не только на национальном уровне, но и на международном, в зависимости от должности".

"Ему нравятся люди, которые очень правильно себя подают, и на него всегда производит впечатление, когда у кого-то есть опыт (работы – Ред.) на телевидении, потому что он считает, что это очень важное условие для национальных интересов", – рассказывает Крис Рудди, президент медиа-группы Newsmax.

"Не забывайте, что он (Трамп – Ред.) – парень из шоу-бизнеса. Он был на вершине шоу-бизнеса, и он думает о шоу-бизнесе", – добавил он.

Рудди также отметил: "Внешне этот человек необязательно должен быть как кто-то, кого разместили бы на обложке GQ или Vanity Fair. Речь идет больше о манере вести себя и стиле".

При этом СМИ отмечаю, что усы были важной, но не единственной причиной, по которой Трамп остановил свой выбор не на Болтоне.

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул кандидатуру директора по коммуникациям Национального комитета Республиканский партии Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома.