Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
У Трампа прокомментировали новые санкции и высылку российских дипломатов http://www.segodnya.ua/img/article/7845/86_main.1483082816.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/86_tn.1483082816.jpg Мир Как отмечает Келлин Конуэй, такие действия Барака Обамы загоняют в угол избранного президента

У Трампа прокомментировали новые санкции и высылку российских дипломатов

Сегодня, 09:22

Как отмечает Келлин Конуэй, такие действия Барака Обамы загоняют в угол избранного президента

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США Дональда Трампа, считает его помощник Келлин Конуэй.

"Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", – цитирует в четверг ее заявление телеканал CNN.

По ее словам, "это – не способ мирного перехода власти на демократической основе". Конуэй отметила, что "жаль, нельзя не думать, что здесь замешана политика".

Принятые в отношении России меры она назвала "символическими", выразив надежду, что союзники США "не последуют примеру" Обамы.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период президентских выборов кибератаки. Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, а также внес в черный список 6 частных лиц и 5 организаций, среди которых значатся ФСБ и ГРУ.

Напомним, власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

По информации СМИ, выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение.
россия, США, Обама, трамп, санкции

Вы сейчас просматриваете новость "У Трампа прокомментировали новые санкции и высылку российских дипломатов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Трамп и Обама. Фото: AFP

У Обамы заявляют, что Трамп может отменить антироссийские санкции

Сегодня, 09:13

Чиновники нынешней администрации Белого дома считают, что новому американскому лидеру не стоит отменять санкции против РФ

Мир

Посольство РФ в США. Фото: Reuters

Выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение - СМИ

Сегодня, 09:10

Как отмечается, россиянам дали всего 72 часа, чтобы покинуть страну, но билеты на самолет купить перед Новым годом практически невозможно

Политика

Надежда Савченко, фото Zuma/ТАСС

Савченко планирует новые встречи с главарями боевиков

Сегодня, 08:38

Прямые переговоры между властями Украины и главарями боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" открыто поддерживает Россия

Мир

Барак Обама, фото AFP

Прощальный "подарок" от Обамы: США ввели санкции против России и высылают дипломатов

Сегодня, 08:25

В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить"

Мир

Выбор года. Американским президентом стал скандальный Дональд Трамп, который взял себе в советники CEO компаний SpaceX, Tesla и PepsiCo. Фото: АFP

Итоги года в мире: выборы — республиканец и миллиардер Дональд Трамп стал президентом США

Сегодня, 08:00

Строительный магнат возглавил США и пока готов позаигрывать с Москвой

Экономика

Как живут пенсионеры в разных странах. Фото:infinica.ru

Как живут пенсионеры разных стран и что могут себе позволить

Сегодня, 07:53

Украинцы получают на заслуженном отдыхе в несколько раз меньше, чем ближайшие соседи 

Мир

Барак Обама, фото AFP

Обама: США продолжат отвечать на действия РФ

Сегодня, 03:53

Президент США заявил, что объявленные санкции − не полный перечень мер против России

Мир

Англо-американская школа в Москве Фото: flickr.com/_NIK9476

СМИ сообщили о закрытии школы для детей дипломатов США в Москве

Сегодня, 03:30

29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций 

Мир

Мария Захарова, Фото: nvdaily.ru

МИД РФ пообещали сегодня озвучить ответные меры на новые санкции США

Сегодня, 02:17

Мария Захарова назвала представителей Белого дома "группой внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких"

Мир

Сенаторы Маккейн и Грэм потребовали еще более жестких санкций против РФ, фото AFP

Сенаторы Маккейн и Грэм потребовали еще более жестких санкций против РФ

Сегодня, 01:47

Сенаторы пообещали сделать все возможное для их введения в Конгрессе

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп анонсировал встречу с главами разведслужб из-за хакерских атак

Сегодня, 03:07

По его словам встреча произойдет на следующей неделе

Мир

Лиза Монако. Фото: abcnews.com

В Вашингтоне заявляют о готовности к российскому ответу на новые санкции

Сегодня, 01:21

США знают о вероятных ответных мерах Кремля

Мир

В США опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы, фото tourprom.ru

В США опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы

Сегодня, 00:57

Эту кампанию ведомства назвали GRIZZLY STEPPE

Мир

Леонид Слуцкий, фото pikabu.ru

В Думе назвали высылку российских дипломатов из США признаками паранойи

Сегодня, 00:21

Он отметил, что подобные решения вызывают настоящий шок у здравомыслящих политиков

Мир

SecurityLab

ФБР и АНБ опубликовали совместное заявление о российских кибератаках

Вчера, 23:54

По утверждению авторов документа, кибератаки на США были лишь частью более масштабной программы

Мир

Дмитрий Песков, фото news-front.info

Песков пообещал адекватный ответ на новые санкции США

Вчера, 23:31

Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление в связи с решениями Белого дома

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.