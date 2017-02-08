У Трампа прокомментировали слухи об угрозе его импичмента

Президент США делает все возможное, чтоб продвигать страну вперед и обезопасить ее, считают в Белом доме

Президент США Дональд Трампа своими не всегда популярными действиями пытается обезопасить страну. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, отвечая на высказывания о возможном импичменте президента США из-за скандальных указов и сближения с Путиным, передает Укринформ.

По его словам, президент США делает все возможное, чтоб продвигать страну вперед и обезопасить ее.

"Президент делает все от него зависящее, чтобы продвигать эту страну вперед, и я думаю, то ли демократы в Сенате, которые пытаются затормозить процесс назначения номинантов, то ли это политические трюки со стороны Палаты представителей... В конце концов, думаю, что все видят поддержку политики президента по всей стране", – сказал Спайсер.

При этом он подчеркнул, что президент Трамп на самом деле пытается сохранить страну в безопасности, продолжить ее экономический рост и создать новые рабочие места.

Как известно, большой резонанс вызвал указ Дональда Трампа о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских – на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен.

Что касается взаимоотношений президентов США и России, то в статье New York Times отмечалось, что странная дружба между Трампом и Путиным, которая долгое время беспокоила Запад, теперь стала еще более тревожной. Трамп отверг вопрос о том, считает ли он российского президента "убийцей", а затем провел нравственную параллель между США и Россией.

Ранее профессор Американского университета в Вашингтона Алан Лихтман, который безошибочно предсказывает результаты президентских выборов с 1984 года, заявил, что Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту.