У Трампа прокомментировали слухи об угрозе его импичмента

Сегодня, 15:42

Президент США делает все возможное, чтоб продвигать страну вперед и обезопасить ее, считают в Белом доме

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Президент США Дональд Трампа своими не всегда популярными действиями пытается обезопасить страну. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, отвечая на высказывания о возможном импичменте президента США из-за скандальных указов и сближения с Путиным, передает Укринформ.

По его словам, президент США делает все возможное, чтоб продвигать страну вперед и обезопасить ее.

"Президент делает все от него зависящее, чтобы продвигать эту страну вперед, и я думаю, то ли демократы в Сенате, которые пытаются затормозить процесс назначения номинантов, то ли это политические трюки со стороны Палаты представителей... В конце концов, думаю, что все видят поддержку политики президента по всей стране", – сказал Спайсер.

При этом он подчеркнул, что президент Трамп на самом деле пытается сохранить страну в безопасности, продолжить ее экономический рост и создать новые рабочие места.

Как известно, большой резонанс вызвал указ Дональда Трампа о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских – на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен.

Что касается взаимоотношений президентов США и России, то в статье New York Times отмечалось, что странная дружба между Трампом и Путиным, которая долгое время беспокоила Запад, теперь стала еще более тревожной. Трамп отверг вопрос о том, считает ли он российского президента "убийцей", а затем провел нравственную параллель между США и Россией.

Ранее профессор Американского университета в Вашингтона Алан Лихтман, который безошибочно предсказывает результаты президентских выборов с 1984 года, заявил, что Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту.
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