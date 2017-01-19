У Трампа заявили, что США не могут доверять РФ и согласиться с ситуацией на Донбассе и в Крыму

Кандидат на постпреда США в ООН также заявила, что Россия совершала военные преступления в Сирии, когда без разбора бомбила больницы в Алеппо

Кандидат на должность посла США при ООН, губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли заявила, что США не могут доверять России и не могут согласиться с оккупацией на востоке Украины и аннексией Крыма. Об этом она сказала во время слушаний в Комитете Сената США по иностранным делам об утверждении ее кандидатуры, передает ABCnews.

"Я не думаю, что мы можем им доверять", – сказала Хейли о российских лидерах.

"Россия пытается показать свою силу прямо сейчас, вот что они делают", – добавила она.

Хейли также уверена в том, что Россия совершала военные преступления в Сирии, когда без разбора бомбила больницы в Алеппо.

По ее словам, США не могут согласиться с тем, что происходит на востоке Украины и в Крыму.

"Мы должны дать им знать, что это ненормально – то, что произошло в Украине, в Крыму и происходит в Сирии, и мы также скажем им, что нам не нужна их помощь в борьбе с ИГИЛ и другими угрозами", – сказала она.

Ранее Хейли заявила, что Администрация избранного президента США Дональда Трампа после его вступления в должность намерена составить план политики в отношении России.

Напомним, что 23 ноября 2016 года избранный президент США Дональд Трамп предложил Никки Хейли занять пост Постоянного представителя США при ООН.