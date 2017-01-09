Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Убийцей настоятельницы монастыря в Беларуси оказалась ее крестная дочь – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7866/14_main.1483977812.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/14_tn.1483977812.jpg Мир Как заявил епископ Вениамин, женщина, совершившая преступление, психически нездорова

Убийцей настоятельницы монастыря в Беларуси оказалась ее крестная дочь – СМИ

Сегодня, 18:00

Как заявил епископ Вениамин, женщина, совершившая преступление, психически нездорова

Матушка Василисса. Фото: mlyn.by
Матушка Василисса. Фото: mlyn.by

29-летняя гражданка Казахстана, подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря Белоруссии игумении Василиссы (Медведь), была ее крестной дочерью, сообщают в понедельник местные СМИ.

В последнее время она "была особо неспокойна, у нее были явные признаки одержимости. После преступления сестры обратили внимание, что у нее было раздвоение личности, и она не до конца осознавала то, что делает", сказал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, которого цитирует сайт белорусской "Деловой газеты".

По данным издания, в 2015 году женщина несколько раз была оштрафована милицией за распитие спиртных напитков в общественном месте и пререкательство с сотрудниками милиции. Вскоре после этого она оказалась в монастыре.

Как заявил епископ Вениамин, женщина, совершившая преступление, психически нездорова.

По совету одного из священнослужителей она пришла к игумении Василиссе за помощью, приняла крещение, и настоятельница стала ее крестной матерью.

Убийство произошло 5 января вечером. Подозреваемая задержана, в отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

"В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка", – сообщала ранее Борисовская епархия Белорусской православной церкви.

Накануне, 8 января, митрополит Минский и Заславский Павел совершил чин погребения погибшей настоятельницы.
убийство, Беларусь, расследование, монастырь, настоятельница

Вы сейчас просматриваете новость "Убийцей настоятельницы монастыря в Беларуси оказалась ее крестная дочь – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Матушка Василисса. Фото: mlyn.by

Стали известны новые подробности убийства настоятельницы монастыря в Беларуси

6 Января, 16:09

Как сообщается, в отношении задержанной подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Мир

Матушка Василиcса. Фото: mlyn.by

В Беларуси задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы монастыря

6 Января, 11:34

Как отмечается, в отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.