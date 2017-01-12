Убийцу посла России в Турции похоронят на безымянном кладбище

В соответствии с законодательством, родные могли забрать тело Алтинташа в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня

Мевлюта Мерта Алтинташа, убийцу посла России в Анкаре Андрея Карлова, тело которого отказались забирать из морга его родные, похоронят на безымянном кладбище, передает Anadolu.

По информации издания, в настоящее время решаются процедурные вопросы в связи с похоронами.

В соответствии с законодательством, родные могли забрать тело Алтинташа в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.

После завершения всех процедур тело нападающего будет передано представителям местного муниципалитета для захоронения на безымянном кладбище.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Нападавший был убит во времени полицейской операции. Российский посол скончался от полученных ранений.