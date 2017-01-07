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Убийство посла России: в Турции арестованы пять человек http://www.segodnya.ua/img/article/7862/23_main.1483803507.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/23_tn.1483803507.jpg Мир Четверо из них – сослуживцы убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД

Убийство посла России: в Турции арестованы пять человек

Сегодня, 17:36

Четверо из них – сослуживцы убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД

Убийца посла РФ. Фото: AFP
Убийца посла РФ. Фото: AFP

Службы безопасности Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает в субботу турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на прокуратуру города Измир.

По данным агентства, четверо арестованных – сослуживцы убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа по МВД. Им предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации.

Пятый арестованный, по версии следствия, является представителем организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO. Этот арестованный курировал сторонников FETO среди курсантов полицейской школы в Измире, где ранее проходил обучение Алтынташ.

Нападение на Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. В российского дипломата стрелял 22-летний полицейский. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом.

МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что связь убийцы российского посла с FETO подтверждается документами, полученными турецким следствием. Гюлен, проживающий в США, ранее осудил убийство в Турции российского посла Карлова и заявил о непричастности к этому своего движения FETO.
россия, Турция, посол, рф, Гюлен, карлов

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Источник:

Интерфакс

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