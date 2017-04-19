Участники конкурса сутки целовали машину в надежде ее выиграть

Сегодня, 02:05

В течении 50 часов двадцать человек не отрывали губы от машины

Участники конкурса сутки целовали машину в надежде ее выиграть

Представители радиостанции Kiss FM из американского города Остин, штат Техас, транслируют в "Фейсбуке" довольно жуткий конкурс под названием "Kiss a Kia" ("Поцелуй Kia"). Его участники целуют машину Kia Optima в надежде ее выиграть. Состязание продлится 50 часов, сообщает Mashable.

На опубликованных кадрах запечатлено, как несколько человек целуют автомобиль, стремясь стать его обладателями. Конкурс идет вторые сутки. Из 20 участников к настоящему моменту осталась половина.

Каждый час конкурсантам разрешают делать 10-минутный перерыв. Также участники состязания могут сойти с дистанции в обмен на утешительный приз. По условиям конкурса, если через 50 часов с момента старта соревнования "в живых" останется больше одного человека, победителя определят путем жеребьевки.
 
видео, США, конкурс, сутки, поцелуй, соревнования, kiss, соревнование, автомобиль, kia

Вы сейчас просматриваете новость "Участники конкурса сутки целовали машину в надежде ее выиграть". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Танец привел к ДТП. Фото: irivne.info

Подробности "танцевального" ДТП: инцидент произошел под Харьковом

Вчера, 17:59

В момент столкновения мотоцикла с автомобилем на обочине трассы девушка танцевала тверк

Харьков

В результате ДТП погибла женщина. Фото: newsroom.kh.ua

В Харькове автомобиль врезался в маршрутку  погибла женщина

Вчера, 16:37

По данным полиции, автобус стоял на остановке общественного транспорта в попутном направлении

Харьков

Жертвой взрыва стал ребенок. Фото: полиция

Подробности ЧП с гибелью ребенка в Балаклее

Вчера, 16:14

По данным полиции, загоревшийся снаряд прилетел с территории 65-го арсенала, а мальчик в момент возгорания находился в машине

Харьков

Копы устроили погоню в Харькове. Фото: полиция

В Харькове патрульные устроили погоню за угнанным авто

Вчера, 11:21

Водитель мчался с выключенными фарами, а потом бросил машину и сбежал

Харьков

В центре Харькова пьяный водитель влетел в подземный переход

17 Апреля, 11:07

Результат теста на состояние алкогольного опьянения показал 1,78 промилле

Авто

Музей предложил посетителям расцарапать элитный Lamborghini

16 Апреля, 01:39

Первой надписью стало слово "Skoda" на крышке багажного отсека

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования