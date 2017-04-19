Участники конкурса сутки целовали машину в надежде ее выиграть

В течении 50 часов двадцать человек не отрывали губы от машины

Представители радиостанции Kiss FM из американского города Остин, штат Техас, транслируют в "Фейсбуке" довольно жуткий конкурс под названием "Kiss a Kia" ("Поцелуй Kia"). Его участники целуют машину Kia Optima в надежде ее выиграть. Состязание продлится 50 часов, сообщает Mashable.



На опубликованных кадрах запечатлено, как несколько человек целуют автомобиль, стремясь стать его обладателями. Конкурс идет вторые сутки. Из 20 участников к настоящему моменту осталась половина.





Каждый час конкурсантам разрешают делать 10-минутный перерыв. Также участники состязания могут сойти с дистанции в обмен на утешительный приз. По условиям конкурса, если через 50 часов с момента старта соревнования "в живых" останется больше одного человека, победителя определят путем жеребьевки.

