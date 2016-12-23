Ученые испытали вакцину против вируса Эбола

По данным ВОЗ, вакцина в масштабных испытаниях доказала свою эффективность

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об изобретении эффективной вакцины против смертельного вируса Эбола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения заявила сегодня, что проведена в западноафриканской стране Гвинее экспертиза подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины против смертельного вируса Эбола.

По данным ВОЗ, после прививки вакциной rVSV-ZEBOV почти шести тыс. человек в течение 10 дней наблюдения не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Вакцинация была сделана людям, которые находились в тесном контакте с больными.

Как отметил на этой неделе в медицинском журнале TheLancet помощник генерального директора ВОЗ Мари-Поль Кини, результаты исследования показывают, что новая вакцина "... уже не поможет вернуть погибших во время эпидемии, однако, когда начнутся новые вспышки вируса, мы не будем беззащитны" .

По данным ВОЗ, по состоянию на начало марта 2016 было зарегистрировано 11 тыс. 316 смертей вследствие болезни Эбола, в общем случаев этой болезни зарегистрировали 28 тыс. 639 за время последнего ее вспышки, начался в 2014 году. Больше всего были поражены страны Западной Африки.

"Это как историческое, так и инновационное исследование было сделано благодаря международному сотрудничеству и координации, вкладу многих экспертов по всему миру, а также усиленному содействию местных властей", – сказал Джон Арне Рьоттинген, директор Норвежского института общественного здоровья и председатель правящей группы исследование.

В ВОЗ также отметили, что вакцина должна получить лицензию уже к концу 2017 года.