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Ученые испытали вакцину против вируса Эбола http://www.segodnya.ua/img/article/7823/45_main.1482483331.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/45_tn.1482483331.jpg Мир По данным ВОЗ, вакцина в масштабных испытаниях доказала свою эффективность

Ученые испытали вакцину против вируса Эбола

Сегодня, 10:53

По данным ВОЗ, вакцина в масштабных испытаниях доказала свою эффективность

Вакцина против Эболы действует - ВОЗ. Фото: AFP
Вакцина против Эболы действует - ВОЗ. Фото: AFP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об изобретении эффективной вакцины против смертельного вируса Эбола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения заявила сегодня, что проведена в западноафриканской стране Гвинее экспертиза подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины против смертельного вируса Эбола.

По данным ВОЗ, после прививки вакциной rVSV-ZEBOV почти шести тыс. человек в течение 10 дней наблюдения не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Вакцинация была сделана людям, которые находились в тесном контакте с больными.

Как отметил на этой неделе в медицинском журнале TheLancet помощник генерального директора ВОЗ Мари-Поль Кини, результаты исследования показывают, что новая вакцина "... уже не поможет вернуть погибших во время эпидемии, однако, когда начнутся новые вспышки вируса, мы не будем беззащитны" .

По данным ВОЗ, по состоянию на начало марта 2016 было зарегистрировано 11 тыс. 316 смертей вследствие болезни Эбола, в общем случаев этой болезни зарегистрировали 28 тыс. 639 за время последнего ее вспышки, начался в 2014 году. Больше всего были поражены страны Западной Африки.

"Это как историческое, так и инновационное исследование было сделано благодаря международному сотрудничеству и координации, вкладу многих экспертов по всему миру, а также усиленному содействию местных властей", – сказал Джон Арне Рьоттинген, директор Норвежского института общественного здоровья и председатель правящей группы исследование.

В ВОЗ также отметили, что вакцина должна получить лицензию уже к концу 2017 года.
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