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"Удар скорпиона" в Первой лиге Украины вошел в ТОП-100 самых красивых голов года (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/7_main.1482939607.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/7_tn.1482939607.jpg Мир Удар Дмитрия Ульянова из краматорского "Авангарда" признан одним из самых красивых в уходящем году

"Удар скорпиона" в Первой лиге Украины вошел в ТОП-100 самых красивых голов года (видео)

Вчера, 17:38

Удар Дмитрия Ульянова из краматорского "Авангарда" признан одним из самых красивых в уходящем году

Фантастический гол Грицука в ворота &quot;Шахтера&quot;. Фото: кадр из трансляции
Фантастический гол Грицука в ворота "Шахтера". Фото: кадр из трансляции

Портал wespeakfootball.tv составил рейтинг топ-100 самых красивых мячей, забитых в уходящем году во всех лигах мира.

Нашлось место в этом списке и ударам в исполнении украинцев.

Топ-100 самых красивых голов 2016 года:

Гол игрока "Олимпика" Андрея Богданова в матче чемпионата УПЛ в ворота "Днепра" можно увидеть на отметке 1:08, а с разных ракурсов этот шедевр выглядит так:

На отметке 13:56 в рейтинге WeSpeakFootball – гол Василия Грицука в первом полуфинальном матче кубка Украины-2016 "Александрия" – "Шахтер":

Но это все же игроки команд украинской Премьер-лиги. Особо же впечатлил составителей рейтинга чудо-гол, случившийся в матче чемпионата Первой лиги Украины "Авангард" (Краматорск) – ФК "Тернополь". Его забил (в рейтинге видео – на отметке 15:42) 23-летний защитник "Авангарда" Дмитрий Ульянов. И этот гол стал для футболиста всего вторым за всю его карьеру!
видео голов, Авангард Краматорск, ФК Тернополь

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Источник:

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