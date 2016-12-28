"Удар скорпиона" в Первой лиге Украины вошел в ТОП-100 самых красивых голов года (видео)

Удар Дмитрия Ульянова из краматорского "Авангарда" признан одним из самых красивых в уходящем году

Портал wespeakfootball.tv составил рейтинг топ-100 самых красивых мячей, забитых в уходящем году во всех лигах мира.

Нашлось место в этом списке и ударам в исполнении украинцев.

Топ-100 самых красивых голов 2016 года:

Гол игрока "Олимпика" Андрея Богданова в матче чемпионата УПЛ в ворота "Днепра" можно увидеть на отметке 1:08, а с разных ракурсов этот шедевр выглядит так:

На отметке 13:56 в рейтинге WeSpeakFootball – гол Василия Грицука в первом полуфинальном матче кубка Украины-2016 "Александрия" – "Шахтер":

Но это все же игроки команд украинской Премьер-лиги. Особо же впечатлил составителей рейтинга чудо-гол, случившийся в матче чемпионата Первой лиги Украины "Авангард" (Краматорск) – ФК "Тернополь". Его забил (в рейтинге видео – на отметке 15:42) 23-летний защитник "Авангарда" Дмитрий Ульянов. И этот гол стал для футболиста всего вторым за всю его карьеру!