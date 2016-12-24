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УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий Лиги чемпионов http://www.segodnya.ua/img/article/7827/15_main.1482583638.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/15_tn.1482583638.jpg Мир Главным тренером символической команды был выбран Зинедин Зидан

УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий Лиги чемпионов

Сегодня, 14:51

Главным тренером символической команды был выбран Зинедин Зидан

Сборная от УЕФА
Сборная от УЕФА

УЕФА представил символическую сборную игроков-открытий, которая была сформирована по итогам выступлений футболистов в Лиге чемпионов в 2016 году.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Альфонс Ареола ("ПСЖ");

Защитники: Серхи Роберто ("Барселона"), Самуэль Юмтити ("Барселона"), Виктор Нильссон-Линделоф ("Бенфика");

Полузащитники: Тома Лемар ("Монако"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Ренату Саншеш ("Бавария"), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д);

Нападающие: Кристиан Пулишич ("Боруссия" Д), Андре Силва ("Порту"), Усман Дембеле ("Боруссия" Д).

Главным тренером символической команды был выбран наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.
футбол, УЕФА, Лига чемпионов

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Источник:

Championat.ru

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