УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую сборную игроков-открытий, которая была сформирована по итогам выступлений футболистов в Лиге чемпионов в 2016 году.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Альфонс Ареола ("ПСЖ");

Защитники: Серхи Роберто ("Барселона"), Самуэль Юмтити ("Барселона"), Виктор Нильссон-Линделоф ("Бенфика");

Полузащитники: Тома Лемар ("Монако"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Ренату Саншеш ("Бавария"), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д);

Нападающие: Кристиан Пулишич ("Боруссия" Д), Андре Силва ("Порту"), Усман Дембеле ("Боруссия" Д).

Главным тренером символической команды был выбран наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.