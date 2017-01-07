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Уэйн Руни сравнялся с легендарным Бобби Чарльтоном http://www.segodnya.ua/img/article/7861/97_main.1483795974.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/97_tn.1483795974.jpg Мир Форвард "МЮ" забил 249-й гол за клуб: еще один мяч выведет его на чистое первое место

Уэйн Руни сравнялся с легендарным Бобби Чарльтоном

Сегодня, 15:40

Форвард "МЮ" забил 249-й гол за клуб: еще один мяч выведет его на чистое первое место

Уэйн Руни. Фото AFP
Уэйн Руни. Фото AFP

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни в матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом" забил свой 249-й гол за "дьяволов".

Благодаря этому мячу англичанин сравнялся с легендой клуба Бобби Чарльтоном в споре за звание лучшего бомбардира в истории команды.

Матч "МЮ" – "Рединг" продолжается, после первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев.

чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни, Кубок Англии

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