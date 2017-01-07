Уэйн Руни сравнялся с легендарным Бобби Чарльтоном Сегодня, 15:40 Просмотров: ...

Форвард "МЮ" забил 249-й гол за клуб: еще один мяч выведет его на чистое первое место

Уэйн Руни. Фото AFP

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни в матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом" забил свой 249-й гол за "дьяволов". Благодаря этому мячу англичанин сравнялся с легендой клуба Бобби Чарльтоном в споре за звание лучшего бомбардира в истории команды. Матч "МЮ" – "Рединг" продолжается, после первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев.