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Уэйну Руни в Китае предлагают 820 тысяч евро в неделю http://www.segodnya.ua/img/article/7826/72_main.1482568280.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/72_tn.1482568280.jpg Мир Два клуба из Поднебесной хотят подписать форварда "Манчестер Юнайтед"

Уэйну Руни в Китае предлагают 820 тысяч евро в неделю

Сегодня, 10:27

Два клуба из Поднебесной хотят подписать форварда "Манчестер Юнайтед"

Уэйн Руни. Фото AFP
Уэйн Руни. Фото AFP

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

По информации издания, клубы "Гуанчжоу Эвергранд" и "Бэйцзин Гоань" собираются попробовать подписать контракт с 31-летним футболистом по окончании сезона. Зарплата Руни может составить 820 тысяч евро в неделю.

В нынешнем сезоне Руни провел 17 матчей за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии и Лиге Европы, забив три гола.
футбол, футболист, Манчестер Юнайтед, Уэйн Руни

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Источник:

Championat.ru

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