Уэйну Руни в Китае предлагают 820 тысяч евро в неделю

Два клуба из Поднебесной хотят подписать форварда "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

По информации издания, клубы "Гуанчжоу Эвергранд" и "Бэйцзин Гоань" собираются попробовать подписать контракт с 31-летним футболистом по окончании сезона. Зарплата Руни может составить 820 тысяч евро в неделю.

В нынешнем сезоне Руни провел 17 матчей за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии и Лиге Европы, забив три гола.