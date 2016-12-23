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Угонщики Airbus A320 на Мальте отпустили заложников и сдались – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7824/61_main.1482496719.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/61_tn.1482496719.jpg Мир Сообщается, что 118 челвек с рейса Сабха-Триполи отпущены, а сами угонщики сложили оружие

Угонщики Airbus A320 на Мальте отпустили заложников и сдались – СМИ

Сегодня, 14:36

Сообщается, что 118 челвек с рейса Сабха-Триполи отпущены, а сами угонщики сложили оружие

Угонщики отпустили заложников с Airbus A320 на Мальте. Фото: airbus.com
Угонщики отпустили заложников с Airbus A320 на Мальте. Фото: airbus.com

Угонщики на борту ливийского пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании Afriqiyah, приземлившегося на Мальте, согласились отказаться от своего оружия и отпустить 118 пассажиров, находящихся на борту. Об эом сообщает MaltaToday.

Ранее сообщалось, что угнанный ливийский самолет с 111 пассажирами и семью членами экипажа на борту совершил посадку на Мальте.

Напомним, угонщик заявлял о готовности отпустить заложников, если его требования будут выполнены.

На данный момент его требования так и остались неизвестными.

В то же время, МВД Мальты сообщило, что все рейсы отложены до дальнейших уведомлений. Сообщается также, что пассажиры устроили потасовку в попытках получить еду и напитки в аэропорту, поскольку не рассчитывают на быстрое разрешение ситуации.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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