Угонщики Airbus A320 на Мальте отпустили заложников и сдались – СМИ
Сообщается, что 118 челвек с рейса Сабха-Триполи отпущены, а сами угонщики сложили оружие
Угонщики на борту ливийского пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании Afriqiyah, приземлившегося на Мальте, согласились отказаться от своего оружия и отпустить 118 пассажиров, находящихся на борту. Об эом сообщает MaltaToday.
Ранее сообщалось, что угнанный ливийский самолет с 111 пассажирами и семью членами экипажа на борту совершил посадку на Мальте.
Напомним, угонщик заявлял о готовности отпустить заложников, если его требования будут выполнены.
На данный момент его требования так и остались неизвестными.
В то же время, МВД Мальты сообщило, что все рейсы отложены до дальнейших уведомлений. Сообщается также, что пассажиры устроили потасовку в попытках получить еду и напитки в аэропорту, поскольку не рассчитывают на быстрое разрешение ситуации.
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