Угонщики Airbus A320 на Мальте отпустили заложников и сдались – СМИ

Сообщается, что 118 челвек с рейса Сабха-Триполи отпущены, а сами угонщики сложили оружие

Угонщики на борту ливийского пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании Afriqiyah, приземлившегося на Мальте, согласились отказаться от своего оружия и отпустить 118 пассажиров, находящихся на борту. Об эом сообщает MaltaToday.

Ранее сообщалось, что угнанный ливийский самолет с 111 пассажирами и семью членами экипажа на борту совершил посадку на Мальте.

Напомним, угонщик заявлял о готовности отпустить заложников, если его требования будут выполнены.

На данный момент его требования так и остались неизвестными.

В то же время, МВД Мальты сообщило, что все рейсы отложены до дальнейших уведомлений. Сообщается также, что пассажиры устроили потасовку в попытках получить еду и напитки в аэропорту, поскольку не рассчитывают на быстрое разрешение ситуации.