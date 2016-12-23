Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Угонщики ливийского Airbus A320 выступили с неожиданной просьбой http://www.segodnya.ua/img/article/7825/54_main.1482508307.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/54_tn.1482508307.jpg Мир Ранее они согласились мирно освободить всех пассажиров и членов экипажа авиалайнера, после чего сдались властям Мальты

Угонщики ливийского Airbus A320 выступили с неожиданной просьбой

Вчера, 17:49

Ранее они согласились мирно освободить всех пассажиров и членов экипажа авиалайнера, после чего сдались властям Мальты

Угнанный Airbus A320. Фото: AFP
Угнанный Airbus A320. Фото: AFP

Угонщики пассажирского самолета Airbus A320, захваченного в Ливии и севшего на Мальте, попросили власти острова об убежище. Об этом сообщает агентство AFP.

"Угонщики ливийского самолета просят о предоставлении убежища на Мальте", – сообщает агентство со ссылкой на неназванного министра.

Напомним, лайнер авиакомпании Afriqiyah был захвачен сегодня, 23 декабря, во время выполнения рейса Сабха-Триполи.

Пилот попытался посадить самолет в Африке, но угонщики не позволили ему сделать это, и лайнер направился на Мальту.

Различные источники сообщали об одном или двух угонщиках, у которых была ручная граната (или несколько) и, возможно, взрывчатка.

Позже выяснилось, что угонщиков двое, также подтвердилось наличие у них ручной гранаты.

Согласно некоторым данным, они представляют группу, поддерживающую Муаммара Каддафи, и, возможно, требуют освоождения его сына. Однако официальная информация об их требованиях не была обнародована.

Через несколько часов угонщики отпустили всех заложников и сдались мальтийским властям.

На борту изначально находилось 111 пассажиров и семь членов экипажа. В аэропорту были усилены меры безопасности, отложены на неопределенный срок другие рейсы, самолет был оцеплен военными и службами безопасности.

СМИ сообщали также, что в переговорах с угонщиками участвовал министр транспорта Ливии.
Ливия, Мальта, самолет, заложники, граната, лайнер, взрывчатка, отпустили, убежище, Airbus, Airbus А320, угонщики, меры безопасности

Вы сейчас просматриваете новость "Угонщики ливийского Airbus A320 выступили с неожиданной просьбой". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Все заложники и угонщики покинули захваченный ливийский Airbus A320. Фото: AFP

Угонщики вышли из захваченного Airbus A320 - премьер Мальты

Вчера, 16:49

Мускат также сообщил, что вместе с угонщиками покинули самолет и последние заложники - члены экипажа

Мир

Заложники выходят из Airbus A320 на Мальте. Фото: AFP

В захваченном Airbus A320 осталось только несколько членов экипажа, заложники отпущены - премьер Мальты

Вчера, 16:25

Угонщики ливийского самолета отпустили 109 пасссажиров, сообщил Джозеф Мускат

Мир

Airbus A320. Фото: AFP

На борту захваченного ливийского Airbus A320 могут находиться высокопоставленные лица - телеканал

Вчера, 15:56

Тем временем, требования угонщиков все еще неизвестны

Мир

Мальта, Airbus A320, захваченный угонщиками. Фото: AFP

Официальные данные: Угонщики Airbus A320 из Ливии отпустили только часть заложников

Вчера, 15:19

На данный момент известно о том, что самолет покинули две групппы по 25 человек - в основом женщины и дети

Мир

Угонщики отпустили заложников с Airbus A320 на Мальте. Фото: airbus.com

Угонщики Airbus A320 на Мальте отпустили заложников и сдались - СМИ

Вчера, 14:36

Сообщается, что 118 челвек с рейса Сабха-Триполи отпущены, а сами угонщики сложили оружие

Мир

Тот самый угнанный Airbus A320 . Фото: кадр из видео СМИ Мальты

Стали известны новые подробности угона Airbus A320 в Ливии

Вчера, 13:54

Премьер Мальты официально подтвердил факт захвата самолета, также появилась информация об угонщике

Мир

Авиалайнер Airbus A320. Фото: AFP

В Ливии захватили пассажирский самолет с более чем сотней человек на борту - СМИ

Вчера, 13:10

Самолет направили на Мальту, служба безопасности острова приведена в готовность

Наука и Технологии

A350-1000. Фото: Твиттер

Самый большой пассажирский самолет Airbus A350 впервые поднялся в небо

25 Ноября, 07:35

A350-1000, каталожная цена которого составляет 356 миллионов долларов,  рассчитан на перевозку 366 пассажиров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.