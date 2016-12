Угонщики ливийского Airbus A320 выступили с неожиданной просьбой

Угонщики пассажирского самолета Airbus A320, захваченного в Ливии и севшего на Мальте, попросили власти острова об убежище. Об этом сообщает агентство AFP.

"Угонщики ливийского самолета просят о предоставлении убежища на Мальте", – сообщает агентство со ссылкой на неназванного министра.

#BREAKING Libya plane hijackers asking for asylum in Malta: minister