Угонщики ливийского Airbus A320 выступили с неожиданной просьбой

Ранее они согласились мирно освободить всех пассажиров и членов экипажа авиалайнера, после чего сдались властям Мальты

Угонщики пассажирского самолета Airbus A320, захваченного в Ливии и севшего на Мальте, попросили власти острова об убежище. Об этом сообщает агентство AFP.

"Угонщики ливийского самолета просят о предоставлении убежища на Мальте", – сообщает агентство со ссылкой на неназванного министра.

#BREAKING Libya plane hijackers asking for asylum in Malta: minister — AFP news agency (@AFP) 23 грудня 2016 р.

Напомним, лайнер авиакомпании Afriqiyah был захвачен сегодня, 23 декабря, во время выполнения рейса Сабха-Триполи.

Пилот попытался посадить самолет в Африке, но угонщики не позволили ему сделать это, и лайнер направился на Мальту.

Различные источники сообщали об одном или двух угонщиках, у которых была ручная граната (или несколько) и, возможно, взрывчатка.

Позже выяснилось, что угонщиков двое, также подтвердилось наличие у них ручной гранаты.

Согласно некоторым данным, они представляют группу, поддерживающую Муаммара Каддафи, и, возможно, требуют освоождения его сына. Однако официальная информация об их требованиях не была обнародована.

Через несколько часов угонщики отпустили всех заложников и сдались мальтийским властям.

На борту изначально находилось 111 пассажиров и семь членов экипажа. В аэропорту были усилены меры безопасности, отложены на неопределенный срок другие рейсы, самолет был оцеплен военными и службами безопасности.

СМИ сообщали также, что в переговорах с угонщиками участвовал министр транспорта Ливии.