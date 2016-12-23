Угонщики вышли из захваченного Airbus A320 – премьер Мальты

Мускат также сообщил, что вместе с угонщиками покинули самолет и последние заложники – члены экипажа

Угонщики вышли из пассажирского самолета Airbus A320, захваченного в Ливии и севшего на Мальте. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, они вышли вместе с оставшиися несколькими членами экипажа, после чего сдались и позволили себя обыскать.

"Последние члены экипажа вышли из самолета вместе с угонщиками. Угонщики сдались, их обыскали и взяли под стражу", – написал Мускат.

Final crew members leaving aircraft with hijackers. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 грудня 2016 р.

Напомним, лайнер авиакомпании Afriqiyah был захвачен сегодня, 23 декабря, во время выполнения рейса Сабха-Триполи. Различные источники сообщают об одном или двух угонщиках, у которых есть ручная граната (или несколько) и, возможно, взрывчатка.

Согласно некоторым данным, они представляют группу, поддерживающую Муаммара Каддафи, и, возможно, требуют освоождения его сына. Однако официальной информации об их требованиях на данный момент нет.

На борту изначально находилось 111 пассажиров и семь членов экипажа. В аэропорту усилены меры безопасности, отложены на неопределенный срок другие рейсы, самолет оцеплен военными и службами безопасности.

СМИ сообщают также, что в переговорах с угонщиками участвовал министр транспорта Ливии.