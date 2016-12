Угонщики вышли из захваченного Airbus A320 – премьер Мальты

Угонщики вышли из пассажирского самолета Airbus A320, захваченного в Ливии и севшего на Мальте. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, они вышли вместе с оставшиися несколькими членами экипажа, после чего сдались и позволили себя обыскать.

"Последние члены экипажа вышли из самолета вместе с угонщиками. Угонщики сдались, их обыскали и взяли под стражу", – написал Мускат.

Final crew members leaving aircraft with hijackers.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody.