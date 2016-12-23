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Угонщики вышли из захваченного Airbus A320 – премьер Мальты http://www.segodnya.ua/img/article/7825/31_main.1482504710.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/31_tn.1482504710.jpg Мир Мускат также сообщил, что вместе с угонщиками покинули самолет и последние заложники – члены экипажа

Угонщики вышли из захваченного Airbus A320 – премьер Мальты

Вчера, 16:49

Мускат также сообщил, что вместе с угонщиками покинули самолет и последние заложники – члены экипажа

Все заложники и угонщики покинули захваченный ливийский Airbus A320. Фото: AFP
Все заложники и угонщики покинули захваченный ливийский Airbus A320. Фото: AFP

Угонщики вышли из пассажирского самолета Airbus A320, захваченного в Ливии и севшего на Мальте. Об этом написал премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, они вышли вместе с оставшиися несколькими членами экипажа, после чего сдались и позволили себя обыскать.

"Последние члены экипажа вышли из самолета вместе с угонщиками. Угонщики сдались, их обыскали и взяли под стражу", – написал Мускат.

Напомним, лайнер авиакомпании Afriqiyah был захвачен сегодня, 23 декабря, во время выполнения рейса Сабха-Триполи. Различные источники сообщают об одном или двух угонщиках, у которых есть ручная граната (или несколько) и, возможно, взрывчатка.

Согласно некоторым данным, они представляют группу, поддерживающую Муаммара Каддафи, и, возможно, требуют освоождения его сына. Однако официальной информации об их требованиях на данный момент нет.

На борту изначально находилось 111 пассажиров и семь членов экипажа. В аэропорту усилены меры безопасности, отложены на неопределенный срок другие рейсы, самолет оцеплен военными и службами безопасности.

СМИ сообщают также, что в переговорах с угонщиками участвовал министр транспорта Ливии.
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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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