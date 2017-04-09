Украинцы не пострадали в результате теракта в Александрии – МИД Украины

Вчера, 21:06

Как сообщалось, в Египте в воскресенье произошли две атаки на христианские храмы

Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате теракта в Александрии.

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди жертв и пострадавших при теракте в Александрии (Египет)", – сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В Египте в воскресенье произошли две атаки на христианские храмы. В результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Египет, теракт, Александрия, МИД Украины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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