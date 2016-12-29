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Украинец Алексей Лэнь отыграл 20 минут в матче НБА и набрал 6 очков http://www.segodnya.ua/img/article/7841/57_main.1482995273.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/57_tn.1482995273.jpg Мир Центровой "Финикса" принял участие в выездном поединке против "Сан-Антонио"

Украинец Алексей Лэнь отыграл 20 минут в матче НБА и набрал 6 очков

Сегодня, 10:41

Центровой "Финикса" принял участие в выездном поединке против "Сан-Антонио"

Алексей Лэнь. Фото AFP
Алексей Лэнь. Фото AFP

В матче регулярного чемпионата НБА "Финикс Санз" на выезде разгромлен "Сан-Антонио" со счетом 98:119.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 20 минут и за это время набрал 6 очков, 5 подборов и 2 результативные передачи.

В таблице Западной конференции НБА "Финикс" занимает последнее, 15-е место. "Сан-Антонио" занимает второе место.
НБА , Сан-Антонио, Алексей Лэнь, Финикс Санз

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Сегодня|Спорт

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