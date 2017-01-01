Украинка рассказала, как выжила в новогоднем теракте в Стамбуле
За свое спасение украинка благодарит полицейского, который защитил ее
Среди посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле, где произошло вооруженное нападение в новогоднюю ночь, были как минимум две украинки.
Об этом на своей странице в Facebook написала украинка Наталья Вольнова, которой пощасливилось выжить в теракте.
"Террористы только что захватили клуб, в котором наша компания праздновала Новый год. Много убитых. Я жива!!!! Живая!!!! Видела убийцу, смотрела как стреляют в людей", – написала она.
В комментариях Вольнова добавила, что один из сотрудников компании, в которой она работала, мертв.
Также она рассказала, что в этом клубе была еще одна девушка из Украины – из Луцка.
За свое спасение Вольнова благодарит полицейского, который защитил ее.
"Спасибо полицейскому, который вытащил меня из-под стола одну из самых первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной", – написала девушка.
Как сообщалось ранее, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.
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