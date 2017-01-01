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Украинка рассказала, как выжила в новогоднем теракте в Стамбуле http://www.segodnya.ua/img/article/7850/64_main.1483271968.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/64_tn.1483271968.jpg Мир За свое спасение украинка благодарит полицейского, который защитил ее

Украинка рассказала, как выжила в новогоднем теракте в Стамбуле

Сегодня, 13:59

За свое спасение украинка благодарит полицейского, который защитил ее

Наталья Вольнова. Фото: Facebook
Наталья Вольнова. Фото: Facebook

Среди посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле, где произошло вооруженное нападение в новогоднюю ночь, были как минимум две украинки.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинка Наталья Вольнова, которой пощасливилось выжить в теракте.

"Террористы только что захватили клуб, в котором наша компания праздновала Новый год. Много убитых. Я жива!!!! Живая!!!! Видела убийцу, смотрела как стреляют в людей", – написала она.

В комментариях Вольнова добавила, что один из сотрудников компании, в которой она работала, мертв.

Также она рассказала, что в этом клубе была еще одна девушка из Украины – из Луцка.

За свое спасение Вольнова благодарит полицейского, который защитил ее.

"Спасибо полицейскому, который вытащил меня из-под стола одну из самых первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной", – написала девушка.

Как сообщалось ранее, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.
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