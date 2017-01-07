Украинский биатлонист Артем Прима вошел в десятку в гонке преследования

Француз Мартен Фуркад выиграл пасьют на четвертом этапе Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

Фуркад преодолел дистанцию в 12,5 км за 36 минут 45,7 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место занял немец Арнд Пайффер с тремя промахами и отставанием от лидера 1 минута 9,9 секунды. Третьим стал итальянец Доминик Виндиш (+1.32,4, 5 промахов).

Лучший украинский результат – девятое место Артема Примы, который с двумя промахами отстал от победителя почти на две минуты.

Результаты гонки преследования:

1. Мартен Фуркад (1+0+0+0) 36:45.0

2. Арнд Пайффер (0+0+1+2) +1:09.9

3. Доминик Виндиш (0+0+3+2) +1:32.4

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9. Артем Прима (1+0+0+1) +1:55.3

13. Владимир Семаков (0+0+1+0) +2:08.8

29. Сергей Семенов (1+3+1+2) +3:39.1

48. Виталий Кильчицкий (3+1+2+3) +6:25.6