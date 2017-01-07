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Украинский биатлонист Артем Прима вошел в десятку в гонке преследования http://www.segodnya.ua/img/article/7861/77_main.1483789991.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/77_tn.1483789991.jpg Мир Француз Мартен Фуркад выиграл пасьют на четвертом этапе Кубка мира по биатлону

Украинский биатлонист Артем Прима вошел в десятку в гонке преследования

Сегодня, 13:59

Француз Мартен Фуркад выиграл пасьют на четвертом этапе Кубка мира по биатлону

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования. Фото AFP
Мартен Фуркад выиграл гонку преследования. Фото AFP

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.

Фуркад преодолел дистанцию в 12,5 км за 36 минут 45,7 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место занял немец Арнд Пайффер с тремя промахами и отставанием от лидера 1 минута 9,9 секунды. Третьим стал итальянец Доминик Виндиш (+1.32,4, 5 промахов).

Лучший украинский результат – девятое место Артема Примы, который с двумя промахами отстал от победителя почти на две минуты.

Результаты гонки преследования:

1. Мартен Фуркад (1+0+0+0) 36:45.0
2. Арнд Пайффер (0+0+1+2) +1:09.9
3. Доминик Виндиш (0+0+3+2) +1:32.4
...
9. Артем Прима (1+0+0+1) +1:55.3
13. Владимир Семаков (0+0+1+0) +2:08.8
29. Сергей Семенов (1+3+1+2) +3:39.1
48. Виталий Кильчицкий (3+1+2+3) +6:25.6
Кубок мира по биатлону, Сергей Семенов, Артем Прима, Мартен Фуркад, биатлонист, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Арнд Пайффер

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Источник:

Сегодня|Спорт

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