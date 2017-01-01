Украинское консульство выясняет, есть ли украинцы среди жертв ужасного теракта в Стамбуле

Полиция Стамбула пока не сообщает гражданство погибших и раненых

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины сообщила о проверке информации о гражданстве пострадавших в результате теракта в Турции.

"Полиция Стамбула не сообщает гражданство погибших и раненых. Консул пытается установить, нет ли среди пострадавших украинцев", – говорится в сообщении консульской службы в Твиттер.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате нападения террориста в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, 69 получили ранения.