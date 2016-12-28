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Ушел из жизни английский писатель Ричард Адамс http://www.segodnya.ua/img/article/7837/69_main.1482883115.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/69_tn.1482883115.jpg Мир Автор детского бестселлера "Обитатели холмов" умер в возрасте 96 лет

Ушел из жизни английский писатель Ричард Адамс

Сегодня, 12:10

Автор детского бестселлера "Обитатели холмов" умер в возрасте 96 лет

Ричард Адамс, фото Morning-news.ru
Ричард Адамс, фото Morning-news.ru

Английский писатель Ричард Адамс, автор романа-сказки "Обитатели холмов", умер в возрасте 96 лет. О смерти писателя сообщила его дочь, передает ВВС.

Отмечается, что автор детского бестселлера "мирно ушел из жизни в Рождественский день".

Роман "Обитатели холмов" (Watership Down, "Уотершипский холм"), который принес славу Адамсу, был издан в 1972 году. Он был написан в жанре сказки, или героического фэнтэзи.

Главными героями романа стала группа кроликов, которые ищут новый дом после того, как их жилище было разрушено. Книга пользовалась большой популярностью среди английских детей. По мотивам романа были сняты фильм и сериал.
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