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Умер бывший президент Ирана Рафсанджани (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/98_main.1483975132.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/98_tn.1483975132.jpg Мир Страна погрузилась в траур, политика похоронят в четверг 

Умер бывший президент Ирана Рафсанджани (фото)

Сегодня, 17:17

Страна погрузилась в траур, политика похоронят в четверг 

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался в тегеранской больнице на 83-м году жизни.

Рафсанджани был экстренно доставлен в больницу в воскресенье после того, как перенес сердечный приступ, пишет AFP.

После его кончины в стране объявили трехдневный траур. Его похоронят в четверг, 12 января.

Тем временем сотни иранцев пришли в мечеть для того, чтобы проститься с бывшим президентом республики.

В церемонии также приняли участие нынешний глава государства Хасан Роухани вместе с членами кабинета министров.

Рафсанджани занимал пост президента с 1989 до 1997 года.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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