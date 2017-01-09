Умер бывший президент Ирана Рафсанджани (фото)
Страна погрузилась в траур, политика похоронят в четверг
Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани скончался в тегеранской больнице на 83-м году жизни.
Рафсанджани был экстренно доставлен в больницу в воскресенье после того, как перенес сердечный приступ, пишет AFP.
После его кончины в стране объявили трехдневный траур. Его похоронят в четверг, 12 января.
Тем временем сотни иранцев пришли в мечеть для того, чтобы проститься с бывшим президентом республики.
В церемонии также приняли участие нынешний глава государства Хасан Роухани вместе с членами кабинета министров.
Рафсанджани занимал пост президента с 1989 до 1997 года.
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