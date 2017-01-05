Умер член Зала хоккейной славы НХЛ

Милт Шмидт как игрок и тренер выиграл четыре Кубка Стэнли

Член Зала хоккейной славы в Торонто канадец Милт Шмидт скончался в возрасте 98 лет.

Шмидт, выступавший на позиции центрфорварда, провел 16 сезонов в составе "Бостон Брюинз" с 1936 по 1955 годы, дважды выиграв Кубок Стэнли (в 1939 и 1941 годах) и получив Харт Трофи, как лучший игрок регулярного чемпионата в сезоне-1950/51. После окончания карьеры игрока он работал в "Бостоне" в качестве тренера и генерального менеджера, приведя команду к еще двум победам в Кубке Стэнли (в 1970 и 1972 годах).

Шмидт был введен в Зал хоккейной славы в 1961 году.