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Умер член Зала хоккейной славы НХЛ http://www.segodnya.ua/img/article/7858/0_main.1483624946.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/0_tn.1483624946.jpg Мир Милт Шмидт как игрок и тренер выиграл четыре Кубка Стэнли

Умер член Зала хоккейной славы НХЛ

Сегодня, 15:57

Милт Шмидт как игрок и тренер выиграл четыре Кубка Стэнли

Милт Шмидт стал символом &quot;Бостона&quot;
Милт Шмидт стал символом "Бостона"

Член Зала хоккейной славы в Торонто канадец Милт Шмидт скончался в возрасте 98 лет.

Шмидт, выступавший на позиции центрфорварда, провел 16 сезонов в составе "Бостон Брюинз" с 1936 по 1955 годы, дважды выиграв Кубок Стэнли (в 1939 и 1941 годах) и получив Харт Трофи, как лучший игрок регулярного чемпионата в сезоне-1950/51. После окончания карьеры игрока он работал в "Бостоне" в качестве тренера и генерального менеджера, приведя команду к еще двум победам в Кубке Стэнли (в 1970 и 1972 годах).

Шмидт был введен в Зал хоккейной славы в 1961 году.
хоккей, НХЛ, Зал славы НХЛ

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Источник:

Р-спорт

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