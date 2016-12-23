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Умер двукратный чемпион Олимпиады-1980 http://www.segodnya.ua/img/article/7825/79_main.1482511479.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/79_tn.1482511479.jpg Мир Митрус Ифтер побеждал в забегах на 5 и 10 тысяч метров

Умер двукратный чемпион Олимпиады-1980

Вчера, 18:40

Митрус Ифтер побеждал в забегах на 5 и 10 тысяч метров

Мирутс Ифтер. Фото Globallookpress.com
Мирутс Ифтер. Фото Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике из Эфиопии Митрус Ифтер умер в возрасте 72 лет.

О смерти спортсмена заявил его сын Биньям. В последнее время Ифтер жил в Канаде, куда бежал в 2000 году из-за военной диктатуры в Эфиопии.

Соотечественник умершего, двукратный олимпийский чемпион Хайле Гебреселассие прокомментировал случившееся. "Митрус был для меня всем, он вдохновил меня на все, чего я добился", – сказал Хайле.

На Олимпийских играх-1980 Ифтер завоевал две золотые медали: в забегах на 5 и 10 тысяч метров. В его активе также бронзовая награда Игр-1972 в Мюнхене (10 километров).
легкая атлетика, Олимпиада-1980

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Источник:

Lenta.ru

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