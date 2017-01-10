Умер экс-президент ФРГ Херцог

В связи со смертью политика в Германии будут проведены траурные мероприятия на государственном уровне

Бывший президент ФРГ Роман Херцог, занимавший этот пост с 1994 по 1999 годы, умер в возрасте 82 лет, пишет AFP. Политик скончался после продолжительной болезни.

В связи со смертью экс-президента в Германии будут проведены траурные мероприятия на государственном уровне.

Херцог родился 5 апреля 1934 года в городе Ландсхут (Бавария).

Получил юридическое образование в Мюнхене и некоторое время работал помощником в Мюнхенском университете.

В 1983 году получил место председателя Федерального конституционного суда ФРГ в Карлсруэ, а в период с 1987 по 1994 годы занимал в нем должность президента.

1 июля 1994 года был избран на пост федерального президента Германии и пробыл на этом посту до 1999 года, когда на этой должности его сменил Йоханнес Рау.

Ранее сообщалось, что умер бывший президент Ирана Рафсанджани.