Умер известный советский летчик-космонавт
Георгий Гречко скончался в возрасте 85 лет
Сегодня ночью на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза Георгий Гречко. Об этом сообщает журнал "Новости космонавтики".
Георгий Гречко родился в Ленинграде в 1931 году. Он участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В 1966-м был зачислен начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели, а спустя два года попал в отряд космонавтов.
Он совершил три космических полета. Первый – с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля Союз-17 и первой основной экспедиции на орбитальную станцию Салют-4. Второй, рекордный для своего времени, – с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля Союз-26 и первой основной экспедиции на станцию Салют-6. Третий – с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля Союз-Т-14 (старт) и Союз-Т-13 (посадка) в период пересменки на станции Салют-7.
С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН. Он защитил степени кандидата технических и доктора физико-математических наук.
Напомним также, что 17 января 2017 года умер американский астронавт Юджин Сернан, который являлся последним человеком из стоявших на поверхности Луны.
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