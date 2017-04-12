Упавший метеорит прервал видеотрансляцию двух подруг

Сегодня, 14:30

Яркое падающее тело испугало девушку, которая общалась с подругой по видеосвязи


Жительница калифорнийского города Сан-Диего снимала свою подругу на телефон, как вдруг за спиной у героини видео пролетел метеорит. Яркую вспышку в небе также видели жители окрестных городов. Некоторые даже ошибочно приняли ее за след от рухнувшего самолета, сообщает ABC 7.

На опубликованных ниже кадрах видно, как летящий по небу метеорит прерывает трансляцию девушки по имени Дейл, которая в этот момент находится в кадре. "О, боже, вы это видели? Видели?" — восклицает американка, после чего в ужасе закрывает лицо руками.

Падение метеорита в ночь на 11 апреля наблюдали жители Санта-Барбары, Сан-Диего и нескольких других городов, вплоть до тех, которые расположены в соседнем штате Аризона. Следы космического объекта пока не обнаружены.
 
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