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Упавший Ту-154 ищут тысячи спасателей, корабли и подводная техника (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/7_main.1482747568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/7_tn.1482747568.jpg Мир Сегодня в России объявлен общенациональный траур

Упавший Ту-154 ищут тысячи спасателей, корабли и подводная техника (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:18

Сегодня в России объявлен общенациональный траур


Самолет Минобороны России Ту-154 – упавший накануне в Черное море – был технически исправен, утверждает руководитель службы безопасности полетов Вооруженных Сил Российской Федерации Сергей Байнетов.

Борт последний раз проверяли три месяца назад, а пилот был летчиком первого класса и по этому маршруту отправлялся не впервые. Основная версия трагедии – техническая неисправность.

Между взлетом из аэропорта в Сочи и падением самолета в Черном море прошло всего две минуты. Это все обстоятельства катастрофы, которые обнародовали в настоящее время. Обломки лайнера, которые извлекают из моря, пока не дают следователям информации, что именно стало причиной трагедии. Специальную правительственную комиссию возглавил министр транспорта России Максим Соколов.

"Была развернута поисково-спасательная операция, к сожалению, выживших найти не удалось, я приношу соболезнования всем близким погибших в катастрофе", – сказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

В поисковой группе – более трех тысяч спасателей, несколько десятков кораблей и подводная техника. Работы этой ночью не прекращали. Первоначально – ищут людей. На борту было 84 пассажира и 8 членов экипажа.

"Это военнослужащие, а также летевшие поздравлять авиагруппу РФ в Сирии с Новым годом артисты ансамбля имени Александрова и 9 представителей СМИ", – отметил Игорь Конашенков, представитель Минобороны РФ.

Этим самолетом летела и известная в России и за рубежом правозащитница Елизавета Глинка. Ранее она уже несколько раз бывала в Сирии, куда направлялся лайнер.

В знак траура россияне до позднего вечера несли свечи в церкви недалеко от аэропорта и на набережную Сочи.

Сегодня в России объявлен общенациональный траур. На всех государственных учреждениях приспущены флаги.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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