Американские СМИ предупредили Волкера по поводу Суркова: он не просто дипломат

Сегодня, 16:54

Сурков сыграл одну из главных ролей в поддержке, организации и управлении пророссийскими силами на Донбассе

Курт Волкер. Фото: facebook.com/ato
Курт Волкер. Фото: facebook.com/ato

Когда представитель США Курт Волкер сядет за стол переговоров с Владиславом Сурковым, чтобы обсудить мир на востоке Украины, он должен помнить, что перед ним не просто дипломат. Сурков – влиятельный советник Кремля, который сыграл одну из главных ролей в поддержке, организации и управлении пророссийскими силами на Донбассе. Об этом сегодня пишет лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal, передает ZN.ua.

"Путин – это отец сепаратистов, а Сурков – нянька", – цитирует издание бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.

Официально Кремль заявляет, что поддерживает Минские соглашения, которые должны способствовать реинтеграции захваченных районов Донецкой и Луганской областей с Украиной. На самом же деле интересы России выходят за рамки этой цели. В обмен на мир в Донбассе она хочет получить гарантию, что Киев не сблизится с Западом, а также отмены санкций.

Один из бывших главарей пророссийских боевиков Алексей Александров сказал изданию, что сепаратистский нарратив остается козырем в большой геополитической игре Кремля. Александров сейчас скрывается в Крыму и считает, что российская власть напрямую отстранила его от полномочий.

"Мы вручили им ключи от города, а они выбросили лидеров первой волны", – сказал экс-главарь боевиков.

По его словам, Сурков сыграл решающую роль в управлении украинскими районами, которые были захвачены российскими силами. Он сформировал руководство и политическую структуру на Донбассе так, чтобы боевики перешли под полный контроль Москвы.

Также в августе 2014 года именно Сурков устроил передачу власти в так называемой "ДНР" от московского пиарщика в руки местного подконтрольного боевика. Это было нужно для того, чтобы создать иллюзию, что войной якобы управляет не Москва.

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Издание напоминает и о встрече Суркова с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд в 2016 году с целью поиска способа завершения войны. Однако их диалог был прекращен, когда на президентских выборах победил Дональд Трамп.

Как сообщается, на встрече Волкера и Суркова будут обсуждаться, в том числе, и вопросы освобождения украинских политзаключенных.

23 августа спецпредставитель прилетит в Киев, чтобы присоединиться к мероприятиям с участием американского министра обороны США Джеймса Меттиса и обсудить дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Россия, США, Донбасс, сурков, Волкер

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